Chivas acusa boicot en el futbol mexicano

El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, precisó que quieren tener a los mejores mexicanos en sus filas, pero a veces no es posible, no por el tema financiero, sino porque los demás equipos no le quieren vender, ya que no quieren verlo mejor y eso dificulta muchas cosas, por ello han volteado a ver elementos que han estado jugando en el exterior, para hacerles la invitación de regresar al balompié azteca.

"Cuando sea posible traer a alguien. No todo mundo quiere que Chivas esté bien, eso dificulta la contratación. Es una especia de boicot al equipo más mexicano, pero creo que podemos hacer frente fortaleciendo la cantera y haciendo relación con jugadores que quizá fuera no juegan tanto y quieran volver a Chivas a aportar. Más allá de contrataciones bomba es buscar quienes entiendan bien qué significa Chivas porque no es lo mismo Chivas que otros luches".

Nuestro Presidente @Amauryvz charló con el equipo antes del entrenamiento para fortalecer aún más la unión y reafirmarnos su confianza ❤️��



¡VAMOS, CHIVAS! ��⚪️������ pic.twitter.com/HmkXix138D — CHIVAS (@Chivas) 25 de junio de 2019

Mencionó que el tema de saneamiento financiero en el redil fue bueno en los últimos años, así que ahora se goza de potencial para adquirir los servicios de jugadores de primera línea, pero al no querer vender el equipo que lo tiene, entonces Chivas debe poner mucho más atención en sus fuerzas básicas para producir más elementos de calidad.

"Puedo decir que la institución financieramente hablando está mucho mejor, más sólida, hay área de oportunidad importante que tiene que ver más con lo deportivo que lo financiero. Chivas siempre buscara el talento, en esta temporada de contrataciones demostramos que queremos ser el mejor equipo de mexicanos, quiero hacer énfasis en fuerzas básicas, estamos haciendo un esfuerzo grande porque Chivas debe ser la cantera más importante y el exportador más importante, de ahí se despliega la visión de Chivas como club para avanzar y cómo reforzarnos, no solo con gente talentosa de otros equipos, sino con nuestra propia cantera, es un trabajo paralelo y hay que encontrar equilibrio".

LS