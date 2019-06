Chivas aclara ''las formas'' en que se dio la salida de Jair Pereira

Este martes, a través de un comunicado, el equipo del Guadalajara aclaró las formas en que se dio la salida del defensa Jair Pereira. Según indica el texto, ''la nueva configuración del equipo requiere cambios en el plantel, es por ello que decidió poner a un grupo de jugadores en calidad de transferibles''.

Señalan que, ''siguiendo las mejores prácticas internacionales'', el pasado 6 de mayo el club informó a sus jugadores, incluido el zaguero, la situación ''con la mayor oportunidad para maximizar el plazo, brindando todo el apoyo para que tuvieran las mejores alternativas y el máximo tiempo para evaluar las ofertas de otros clubes''.

Y resalta que ''las formas fueron, en todo momento, respetuosas con su persona y su trayectoria''.

''Hasta el momento, el club ha honrado el 100 por ciento de las obligaciones contractuales y le desea el mejor de los éxitos en cualquiera de los proyectos que decida emprender'', concluyen.

Pereira, quien formó parte del equipo campeón de Liga, Copa MX y Concachampions declaró para la cadena UTDN que no le queda de otra más que esperar información oficial sobre a dónde tendrá que moverse.

''Estoy triste por las formas, pero sabiendo que es futbol. Entrenando en lo que me corresponde, me pusieron a un preparador físico para empezar a hacer mis cosas. Estoy esperando qué sigue, noticias y tranquilo porque sé que siempre he dado todo por este club. Estoy agradecido con Chivas, con la gran afición que tenemos''.

OF