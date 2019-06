Jair Pereira está triste "por las formas" de Chivas

Jair Pereira no entiende la razón que le dieron para darlo de baja del equipo, siendo que todavía tiene contrato, y ahora está a la espera de que el club le diga a dónde irá a continuar su carrera para el torneo entrante, ya que Tomás Boy no lo tiene contemplado en su plantilla.

"Estoy esperando qué sigue, noticias y tranquilo porque sé que siempre he dado todo por este club. Estoy agradecido con Chivas, con la gran afición que tenemos"

El defensa que estuvo en los últimos títulos que obtuvo el Guadalajara en la Liga MX, la Concachampions, así como en la Copa MX, declaró para la cadena UTDN que no le queda de otra más que esperar información oficial sobre a dónde tendrá que moverse.

"Estoy triste por las formas, pero sabiendo que es futbol. Entrenando en lo que me corresponde, me pusieron a un preparador físico para empezar a hacer mis cosas. Estoy esperando qué sigue, noticias y tranquilo porque sé que siempre he dado todo por este club. Estoy agradecido con Chivas, con la gran afición que tenemos".

El central mencionó que todavía no tiene claro su futuro, porque aunque hay equipos interesados en sus servicios, no está nada definido y las negociaciones pueden cambiar de un momento a otro, por lo que mientras se preparará a conciencia para ir a dar todo en donde le toque.

Pereira no hace mucho tiempo, cuando firmó una extensión, se bajó el sueldo para continuar en el redil, esperando cumplir su contrato pero la directiva determinó otra cosa y bien pudiera arrepentirse de haber firmado con menos sueldo, pero ya no vale la pena hacerlo.

"A veces te puedes arrepentir de muchas cosas, de saber que te iban a tratar así, no te lo esperas nunca. Lo único que quiero expresar ahora son bendiciones, no tengo nada contra este club, no tengo nada en contra de nadie. He aprendido que a veces las cosas son así, aunque uno no quiera pero es válido para los que toman determinaciones. Hoy yo pertenezco a Chivas".

