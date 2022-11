Un día como hoy, pero de 2019, el futbol mexicano recibió la mala noticia sobre el fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal, reconocido empresario tapatío y polémico dueño de Chivas.

Recientemente, el club y la marca que lo viste lanzaron a la venta una camiseta conmemorativa por los 20 años de la gestión de la familia Vergara al mando del equipo tapatío, y a tres años de distancia de la partida de su líder, el Rebaño sigue en la búsqueda de retomar el protagonismo que tuvo años atrás.

Al respecto del aniversario luctuoso de Vergara Madrigal, su hijo Amaury le dedicó un mensaje en redes sociales en donde recordó algunas de las enseñanzas de su padre.

"Hoy son tres años. Siempre tuvo claro el significado de trascender y lo escuchábamos explicar lo mismo cada que le preguntaban qué pasaría si él faltaba. ‘Es su bronca, no la mía’. Lo decía quien preparó a una gran cantidad de líderes para ser independientes y crecer por sus propios medios; lo decía quien no dudaba en brindar una oportunidad a quien se la pedía de corazón; lo decía quien forjó un fuerte ejemplo de no tener miedo; lo decía quien dedicó su vida a enseñar a las personas a creer en sí mismas".

"Tenía razón, hasta hoy no ha pasado nada, sólo una pandemia, cientos de miles de cambios de vida y ninguna catástrofe que no podamos superar. La vida sigue y con mucho orgullo puedo decir que nos inspiró muy bien", publicó el ahora mandamás del Rebaño en su cuenta oficial de Instagram.

Desde el fallecimiento de Jorge Vergara, el Guadalajara no ha tenido los resultados esperados, sin embargo sí ha conseguido una Liga y un Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil, esto además de que el equipo regresó a la Liguilla y Alan Pulido se coronó como campeón goleador.

