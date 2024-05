Chivas: Tala Rangel ve al Rebaño para campeón

Pudo mantener a raya a la mejor ofensiva del torneo (Toluca) y selló otro arco en ceros en el mismo fin de semana donde fue llamado a Selección Mexicana por primera vez.

Con todo y esto, el guardameta Raúl Rangel se muestra positivo de cara a las semifinales del torneo, pues considera que Chivas está para campeón en este Clausura 2024.

“Lo que más destacaría es el funcionamiento del equipo. A pesar de que Toluca nos planteó un buen partido en su cancha y con su gente, creo que lo supimos llevar, supimos manejar los tiempos y a final de cuentas se dio el resultado”.

“El arropo que tengo de los compañeros, de los técnicos y entrenadores me ha ayudado. Aparte, el tener apertura hacia los consejos que me dan es lo que me ha ayudado. El seguir humilde y el trabajo han sido mis herramientas y lo que me tiene aquí. Ya lo he dicho: estamos para grandes cosas, para ser campeones, pero vamos partido a partido pensando en grande”, comentó el portero para TUDN después de eliminar a Toluca en los cuartos de final.

Este es el primer torneo en donde “Tala” disputa una fase regular completa para meterse a liguilla, y entre esas dos etapas del torneo el joven guardameta del Rebaño ya suma ocho porterías en ceros.