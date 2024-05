Tuvieron a Toluca encima durante todo el partido y no supieron aprovechar la ventaja numérica que se les presentó en el segundo tiempo, sin embargo el pase a las semifinales dejó contento a Fernando Gago, técnico de Chivas.

El estratega argentino reconoció que su equipo terminó padeciendo de más ante los Diablos, pero destacó el hecho de que supieron sufrir para avanzar a la antesala de una nueva final en el futbol mexicano.

“Estamos donde queremos estar. Estamos en las semifinales que era nuestro objetivo. Después en el análisis del partido creo que los primeros minutos los jugamos donde queríamos jugarlos, pero nos faltó ese último pase, el apresuramiento para definir. En el segundo tiempo tuvimos tres situaciones de contragolpe para definir el partido, no lo pudimos hacer y, obviamente, que el rival con un gol en contra y sin nada que perder, iba a buscar el partido”.

“Se tenía que sufrir y se sufrió. No pasa nada porque nos hayan atacado o hayamos tenido la superioridad numérica en el segundo tiempo, algo que no lo supimos aprovechar, que no pudimos tener el ritmo de juego donde queríamos, pero estoy muy contento y muy feliz por la clasificación”, comentó el estratega.

Este es el primer torneo de Gago en Chivas, y ahora está a 180 minutos de meter al Guadalajara a una nueva final por el título.