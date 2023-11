Para imponerse a Pumas en la Liguilla, las Chivas necesitan volver al dinamismo que en algún momento las llevó a meterse a la Final.

Para fortuna del Rebaño, durante las últimas semanas el equipo rojiblanco parece haber retomado ese estilo de juego hasta cierto grado, y es por eso que ahora el profe Pauno tendrá que escoger a los elementos que más le ayuden a desplegar un futbol vistoso, rápido y agresivo.

Por lo menos así lo piensa el profesor José Luis Real, ex entrenador de Chivas que confía plenamente en que los rojiblancos pueden imponerse en los Cuartos de Final, pero también es consciente de que elementos como Alexis Vega deberán acoplarse a las necesidades y exigencias del Rebaño.

“Si Alexis tiene en este momento la intensidad que se requiere puede ser clave para Guadalajara. Si en este momento no la tiene, por más que sea él tendrá que esperar. Aquí el técnico tendrá que analizarlo, porque yo no tengo duda de que la solución para un mejor rendimiento y funcionamiento de Chivas es la dinámica, la intensidad, las triangulaciones y el buen futbol que ya mostraron que se ha hecho”, comentó.

Sobre el factor psicológico de Alexis, mismo que podría verse afectado luego de fallar un penal clave en el partido pasado ante Pumas, el “Güero” Real aplaudió que Vega tomara la responsabilidad de patear desde los 11 pasos, pues considera que los jugadores que llegan como refuerzos al Rebaño son quienes tienen que asumir esos compromisos en momentos importantes.

“Desafortunadamente no le salió, pero yo pienso que jugadores como Roberto Alvarado o las contrataciones del equipo son quienes tienen que llevar el peso del Rebaño, esto a menos de que no estén con la intensidad que se requiere, como ya lo dijimos”.

“Son jugadores que contrataron para ser solución, por eso deben asumir la responsabilidad, pero repito: si Alexis no está en ritmo, si mentalmente no está consciente de esto, el entrenador no lo va a meter”, finalizó.

CT