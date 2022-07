A pesar de que Chivas sigue sin poder ganar en el Torneo Apertura 2022 y que tiene cinco partidos oficiales sin poder conocer la victoria, el director técnico rojiblanco, Ricardo Cadena ve cierta mejoría en su equipo, sobre todo en el accionar, la verticalidad y el sometimiento al adversario, aunque lo que sigue fallando es la contundencia.

Esto lo señaló tras empatar 1-1 frente a Santos Laguna en calidad de visitante en el Estadio TSM de Torreón y en donde el cuadro lagunero les arrancó el punto y de paso se pudieron llevar los tres puntos, por lo que Chivas se pudo quedar con las manos vacías en la parte final del encuentro.

“Hemos sufrido de más en la parte final, pero me quedo con 70 minutos de buen accionar, hubo mejora con la verticalidad, el empuje y someter al adversario y generando situaciones, hay que buscar ser más contundentes, porque las mejores opciones fueron para nosotros, tuvimos para anotar el 2-0, al final es una plaza complicada, es un equipo bien trabajado, que presiona, que te obliga a cerrar mejor los partidos, pero me quedo con eso, con una notable mejoría de mi equipo”, comentó Cadena.

Por otro lado, el timonel rojiblanco aceptó que ya espera la incorporación de Santiago Ormeño a su plantel de jugadores, siempre y cuando su directiva le dé luz verde para poder hacerlo y así contar con el delantero peruano para el juego ante León de media semana.

“El caso Ormeño, hasta ahorita veo que la situación va avanzando, y hasta que no haya luz verde, no va a entrenar con nosotros”, apuntó. Y es que el ex jugador de los Esmeraldas ya tiene unos días en la Perla Tapatía entrenando incluso en Verde Valle, aunque no lo ha hecho al parejo de sus compañeros por cuestiones contractuales.

JL