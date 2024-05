Chivas continúa con paso perfecto en este Clausura 2024, pues el pasado fin de semana consiguió su pase a las semifinales del futbol mexicano tras vencer a los Diablos Rojos del Toluca por marcador global de 1-0.

Los dirigidos por Fernando Gago han registrado siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, con seis juegos ganados y solo un empate, este último en el partido de los cuartos de final de vuelta ante Toluca.

El gran nivel del Rebaño tiene que ver por el gran momento que pasan varios de sus jugadores como es el caso de Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Alan Mozo, Chiquete Orozco, Sepúlveda e incluso Víctor Guzmán, quien había tenido muy pocos minutos en la parte final del torneo, pero que se convirtió en el héroe tras marcar el gol le dio el pase a Chivas a semifinales.

A pesar de esto, hay algunos jugadores que prácticamente están borrados del equipo como es el caso de José Juan Macías. El delantero del Guadalajara no pasa por su mejor momento, ya que después de su lesión en la rodilla no ha logrado alcanzar su mejor nivel futbolísticamente, además de que Fernando Gago no lo tiene contemplado para el primer equipo, así lo confirmó el reportero de ESPN, Jesús Hernández.

"Tuvo un roce con Gago y no, si no cambia con el grupo y con el entrenador no va a ser considerado, tuvo diferencias con el entrenador, lo peor para José Juan es que prefirieron llevar a tres porteros antes que llevar a Macías, me dijeron 'o cambia su actitud con el técnico o no va a ser considerado'", mencionó el periodista.

Macías estaría saliendo del equipo rojiblanco para el próximo torneo, pues además de Santos Laguna otros dos equipos lo tienen en la mira.

"Lo quiere Santos, lo quiere Grupo Pachuca y me dicen que hasta Cruz Azul ya preguntó por él", dijo el periodista de ESPN.

Chivas quiere seguir con el paso perfecto y conseguir su pase a la final, pero antes deberá enfrentarse a las Águilas del América en las semifinales del futbol mexicano

El partido de ida será el próximo miércoles 15 de mayo a las 20:05 en el Estadio AKRON, mientras que la vuelta se disputará el sábado 18 de mayo en el Estadio Azteca el sábado a las 20:00 horas.

MF