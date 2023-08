Para medirse a los Bravos de Juárez el Guadalajara dejó en la banca a futbolistas como Alan Mozo, Víctor Guzmán o Ricardo Marín, y aunque esto llamó poderosamente la atención, el profe Pauno reveló su motivo para modificar su 11 titular.

El técnico del Rebaño recordó que Chivas tendrá un calendario apretado, y es por eso que buscará rotar a su plantel para encontrar variantes y evitar la carga excesiva de trabajo en algunos elementos.

“Nosotros en cuanto a trabajo estamos buscando nuestra mejor forma, y creo que hay que ser prácticos cuando el equipo se sigue acoplando, y la verdad que tenemos un calendario apretado y estamos potenciando el grupo. Hay varias razones, tenemos cuatro partidos seguidos y queremos maximizar el personal que tenemos, por eso en el partido que viene también habrá cambios”, reveló el serbio.

Respecto al duelo contra Juárez, mismo en donde les sacaron el empate con un penal dudoso, el técnico de Chivas prefirió tomar esto como una lección para los próximos partidos del Rebaño.

“Nadie va a sentir pena por nosotros mismos, creo que merecimos ganar, ha sido accidental toda esta situación del penalti pero esto nos va a nutrir, nos podrá más alerta, con más hambre. Yo no tengo dudas y nadie en el grupo las tiene, todo el grupo está molesto. Nos dicen que no fue penal y eso es lo que nos va a nutrir para ponernos más alerta. No matamos el partido y ese fue nuestro error”, finalizó.

Ahora el Guadalajara tendrá que volver a Jalisco para medirse a los Xolos de Tijuana el próximo martes.

