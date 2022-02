Chivas: “Piojo” Alvarado revela que no quería fichar con el Rebaño

Aunque ahora se muestra contento en el equipo, Roberto Alvarado no tenía la intención de venir a Chivas cuando se presentó la posibilidad de que lo fichara el Rebaño.

En entrevista con Jesús “Canelo” Angulo, su compañero de equipo, el delantero del cuadro rojiblanco aseguró que su deseo era permanecer en Cruz Azul, pero después analizó la oferta del Guadalajara y le pareció adecuado tomar ese nuevo reto en su carrera.

“Al principio no quería salir de Cruz Azul, tenía tres años y medio y le agarré mucho cariño al equipo, pasé cosas buenas y cosas malas. Al principio no quería, ya después lo pensé y lo hablé con mi esposa. Ahí coincidimos que mi ciclo ya se había terminado en Cruz Azul, ya era tiempo de ir a otro lado y salió lo de Chivas y dije que sí”.

“Ricardo (Peláez) y la directiva alguna vez me habían buscado, y ya esta vez les dije que sí. Marcelo (Michel Leaño) también me dijo que me quería y dije que sí. Chivas es un equipo grande, y por la ciudad y todo lo que representa no podía decirle que no a Chivas”, comentó el “Piojo”.

Roberto llegó a Chivas en un intercambio con el Cruz Azul en donde se vio involucrado Uriel Antuna, y actualmente ha jugado cinco partidos (cuatro como titular) con la camiseta del equipo tapatío, participación en donde ya ha podido estrenarse como goleador.

JL