A pesar de que no ha podido revolucionar al Guadalajara en casi dos años, Ricardo Peláez no siente que haya fracasado como directivo de Chivas.

El próximo octubre se cumplirán dos años desde que el ex futbolista asumió el puesto de director deportivo en Chivas y aunque en su mandato han sido despedidos un par de entrenadores, Peláez no cree que su gestión pueda ser catalogada como un fracaso.

"Yo estoy muy contento, la verdad es un reto apasionante, una experiencia retadora que me gusta. Estoy trabajando y entregando lo mejor de mí. Estoy enamorado de este proyecto. Nos ha llevado tiempo, ha sido complicado y han existido tropiezos de los que nos hemos levantado, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Sinceramente no considero que podamos hablar de fracaso, estamos en un proceso todavía, y hasta que esto no termine haremos un balance final. Estoy muy contento e ilusionado".

Durante el paso de Ricardo Peláez en el Rebaño han sido despedidos tanto Luis Fernando Tena como Víctor Manuel Vucetich, y a pesar de que el primero de ellos no fue elegido por él, se ha criticado al directivo rojiblanco por haberle dado poco margen de error al "Flaco", pues lo despidió apenas en la Jornada Tres del Guard1anes 2020.

En lo que respecta a refuerzos, Peláez trajo a Chivas un total de ocho jugadores de cara al Clausura 2020, pero desde ese entonces a la fecha ya se han ido cinco de estos futbolistas, dos de los cuales salieron por temas de indisciplina (Alexis Peña y José Juan Vázquez) y otro más por su bajo rendimiento (José Madueña).

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

OF