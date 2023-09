El Guadalajara se encuentra mal y de malas, pues además de que los resultados y la contundencia no los han acompañado últimamente, el arbitraje también ha colaborado para que Chivas no haya conseguido alguna victoria en sus últimos cuatro partidos.

Por lo menos así lo ve el profe Pauno, pues luego del empate contra Pachuca el estratega de Chivas señaló una jugada en donde Roberto Alvarado fue víctima de una falta dentro del área y esto no fue castigado con penal a favor del Rebaño.

“Penalti claro para mí, no hay ninguna duda, nos perjudica mucho eso y no es la primera vez. Nos duele no podernos llevar la victoria después de una fantástica actuación. El rival tuvo los primeros cinco minutos, pero rápidamente recuperamos y fuimos superiores en todos los sentidos del juego. Recuperamos el cero en la portería, recuperamos a ‘Guti’. La única ocasión clara que tuvieron fue el penalti, pero nada más, y el equipo tuvo muchísimas llegadas, nos faltó acierto en el último pase”, comentó el timonel.

En otro orden de ideas, el timonel del Guadalajara negó que haya alguna ruptura en el vestidor rojiblanco, esto ante los rumores de que un sector del equipo tapatío ya no está en comunión con el cuerpo técnico.

Ahora el siguiente duelo de Chivas será este martes, día en que Guadalajara recibirá a Mazatlán en un partido que se adelantó casi un mes de la fecha original en que estaba programado por la Liga MX.

YC