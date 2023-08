Los abucheos de la afición para Víctor Guzmán tras fallar un penal contra Xolos no cayeron bien dentro de Chivas.

Así lo ha dejado claro el profe Pauno, quien pidió no dramatizar al respecto de esto, pero también pidió a la afición recordar todo lo que ha hecho el "Pocho" por el club desde el torneo pasado en donde fue vital para llevar a la Final.

"Les gusta dramatizar muchísimo, no le doy importancia y por otro lado tampoco pienso que 'Pocho' se merece estar abucheado. Fue nuestro mejor jugador, uno de los mejores, desde luego que nos ayudó en los partidos importantísimos en el torneo pasado. Hoy también ha tenido para mí un partido correcto, que podía haber marcado el gol, que no pasó en el penalti. Bueno, son cosas del fútbol".

"Por favor, apoyo a 'Pocho', apoyo a todo el equipo, que es lo que necesitamos. No hay que olvidarse de lo que hace la gente. Él está haciendo un tremendo esfuerzo para encontrar su mejor forma de cada día, en cada entrenamiento, y él igual que el resto del equipo y el resto del grupo están encaminados muy bien ahora. Por favor, no me toquen a nadie, denle apoyo, ayúdenle, se lo merece y se lo ha ganado", comentó.

Guzmán apenas está viviendo su segundo torneo con Chivas, pero en este breve lapso ya se ha consolidado como capitán y goleador del conjunto rojiblanco.

IO