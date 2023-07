A pesar de que la derrota a manos del Cincinnati FC estuvo inmersa en algunos lapsos del partido por la polémica del arbitraje con dos manos no marcadas en el área, una expulsión polémica y un gol en fuera de lugar, el Profe Pauno director técnico de Chivas, no se escuda en el trabajo del silbante costarricense Benjamín Pineda.

El timonel serbio sabe que Chivas falló en el primer tiempo del encuentro que comenzó desde el jueves por la noche y que tuvieron desatenciones que desembocaron en los tres goles que el cuadro norteamericano les propinó, de ahí que se tenga que trabajar en mejorar de cara a su siguiente partido, el cual será el próximo lunes ante el Sporting Kansas City.

"Obviamente que se habla de eso, creo que el equipo me mostró unidad en todas las circunstancias y la capacidad de reaccionar, nos vamos con cosas internas que hay que mejorar, sobre todo en el primer tiempo de ayer, eso nos pasa cuando hay un parón largo y tenemos que revisar para que no vuelva a pasar. En este torneo no podemos volver a repetirlo y el lunes iremos con Kansas City listos para mejorar la imagen y nuestros resultados, porque no nos rendimos, queremos competir y nos vamos a preparar para dar la cara, pero esta vez mejor", indicó el técnico del Guadalajara.

Pauno explicó que una de las razones por las cuales fue superado, sin que signifique una excusa, fue que Cincinnati FC ya había tenido actividad en la Leagues Cup y tenía más conocimiento del certamen que el propio Guadalajara.

