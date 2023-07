Rodolfo Pizarro es uno de los jugadores más queridos por la afición de Chivas en la historia reciente del club, y ahora que se ha quedado sin equipo un gran sector de los chivahermanos sueña con verlo de regreso en el club.

Fue apenas esta semana cuando el mismo jugador reveló que ya no entra en los planes del club, y aunque es sabido que tiene buena relación con elementos de Chivas como Víctor Guzmán o Erick Gutiérrez, en el Rebaño prefieren no emitir alguna opinión sobre el volante.

Tal es el caso del profe Pauno, pues el estratega del Guadalajara prefirió mantenerse hermético respecto al tema.

“Yo sigo en la misma línea y no creo que conviene a nadie hablar de nombres aunque los jugadores sean libres. El jugador obviamente pasó por aquí, está muy conocido, ha tenido una muy buena actuación, por lo tanto es alguien que ha dejado su legado, pero desde luego nosotros no estamos en la posición ahora de especular sobre esto y es un tema más para considerar internamente antes de salir con una respuesta hacia ustedes. Disculpa que no puedo dar ninguna respuesta más satisfactoria que esta”, comentó el timonel.

Pizarro se fue de Chivas a mediados del 2018, y desde ese entonces ha pasado por clubes como Rayados de Monterrey (un par de etapas) y por el Inter de Miami.

Por desgracia para la afición, el jugador no se fue de Chivas en los mejores términos y esto ocasionó que no haya podido volver a pesar de que dejó buenos recuerdos en el conjunto tapatío.

MF