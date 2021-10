El "Turco" Antonio Mohamed parece coquetear con Chivas.

En entrevista con Fox Sports, el timonel argentino reconoció que solo volvería a México en caso de que se le presentará un desafío interesante, y en este sentido aseguró que dirigir a Chivas sería un gran reto en su carrera.

"Busco un desafío. Si voy a México busco un desafío porque tengo historia atrás. Si voy a otro país del mundo es por lo económico. Veremos si aparece un desafío que me mueva como lo pudo ser Tijuana, que era un reto lindo, pero no se dieron mis tiempos ni los del club, ese era un desafío que me hubiera gustado".

"Chivas sí sería un desafío porque es completamente diferente a lo que me ha tocado trabajar a mí. Es un club en el cual se trabaja solo con mexicanos y eso tiene una repercusión mediática a la par del América y es un desafío muy grande. Hay que ver también si se quiere o no tomar ese desafío", comentó Mohamed.

Rayados de Monterrey fue el último equipo que el "Turco" dirigió en la Liga MX, club en el que fue campeón en el Apertura 2019.

Además de ese título con "La Pandilla", el timonel sudamericano también ha levantado campeonatos con Xolos de Tijuana y América.

