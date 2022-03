Aunque se dijo enfocado en sacar a flote el proyecto del San José de la MLS, Matías Almeyda no ocultó que regresar a México siempre estará en sus planes a futuro y la afición rojiblanca ha mostrado su emoción por las declaraciones del estratega.

El ex técnico de las Chivas reveló que tiene un acuerdo con su actual equipo para terminar su contrato en el momento en que él lo desee, sin embargo tampoco mostró apuro por dejar al club de California.

“Mi contrato podría terminar mañana. Después de que le dije que no a la Selección de Chile tuve la oportunidad de hablar con el dueño y bueno, en sus palabras me dijo que el día que yo considere que es momento para irme, que él no tendría problemas, pero obviamente no estoy pensando en esto. Yo quiero cambiar esta situación hoy día, pero en el futuro nunca se sabe”.

“Ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la Liga y siempre está latente (regresar), porque el recuerdo que tengo con México es con alegría”, comentó el entrenador.

Desde su salida del club, Matías ha sido una de las mayores añoranzas de los aficionados del Guadalajara, sin embargo la directiva tapatía no parece contemplarlo como candidato para retomar las riendas del equipo.

En este momento el San José de Matías Almeyda marcha en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS, pues en cuatro juegos han sufrido tres derrotas y sólo han rescatado un empate.

