Es el guardameta titular de Chivas y sabe que en esa posición siempre será blanco de las críticas. Sin embargo, esto no afecta a Miguel Jiménez, pues el “Wacho” aseguró que durante su carrera se ha enseñado a lidiar con las opiniones respecto a su trabajo, ya sean constructivas o no tanto.

“Me han criticado cuando no jugaba, ahora que estoy jugando créeme que van a estar las críticas al pie del cañón. Yo siempre trataba de estar enfocado haciendo mi trabajo. Hay errores, siempre va a haber errores en la vida, en el campo más, y en la portería se notan más. Soy una persona que he vivido de todo, me ha tocado estar, no estar, jugar y salir de aquí”.

“La presión en Chivas siempre va a estar, es un club donde la presión y la exigencia siempre van a ser al 100%, pero al final de cuentas siempre he tratado de estar enfocado, de hacer mi trabajo, de recibir las críticas porque sé que las críticas son parte del fútbol. También hay críticas que ya van más allá, que ofenden a mi familia y creo que eso ya no va, al contrario. Creo que eso ya es parte de otra cosa, pero al final de cuentas la crítica siempre va a estar y va a ser bien recibida por tu servidor”, comentó.

Este torneo es el segundo de Miguel Jiménez como titular en el equipo rojiblanco, y a pesar de que su desempeño ha sido destacado la mayor parte del tiempo, los errores que ha cometido le han costado que se ponga en entredicho si él debería ser el cancerbero estelar del Rebaño.

