Fueron 12 años los que tuvieron que pasar para que Chivas volviera como local a un partido en el Estadio Jalisco y varios de sus aficionados celebran el hecho de poder regresar al inmueble en el que vivieron múltiples momentos.

Algunos recuerdan con nostalgia todas las experiencias y anécdotas que pasaron en él, como es el caso de Mariana Aguilar y Paola Esparza, quienes descubrieron su amor por el Rebaño en el Coloso de la Calzada Independencia.

"Es un regreso muy bonito para mí, creo que tenía como 15 años que no venía aquí y es volver a recordar cuando estaba más joven y venía todos los domingos. Me encantaba venir a ver a Ramón Ramírez, era mi jugador favorito en ese entonces", comentó Mariana.

"A mí no me gustaba el fútbol porque en mi familia nadie lo veía. La primera vez que vine al Estadio Jalisco, porque me invitaron, quedé encantada y a partir de ahí no paré de seguir al equipo", habló Paola.

Las primas también confesaron que, a pesar de tenerle cariño al histórico recinto de Guadalajara, siguen prefiriendo el Estadio Akron por la comodidad, estética y servicios que lo caracterizan.

"Por comodidad preferimos el Akron, además nosotras vivimos cerca y se nos hace más práctico llegar, pero esta fue nuestra casa originalmente y es muy bonito regresar", agregó Esparza.

SV