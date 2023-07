El fichaje de Erick Gutiérrez tiene ilusionada a la afición de Chivas, sin embargo, ha dividido opiniones entre el resto de los fanáticos del futbol mexicano.

Algunos sectores le reprochan a Chivas por repatriar a un futbolista mexicano que aún podía alargar su carrera en Europa, pero dentro del gremio del futbol nacional hay quienes defienden esta contratación del Guadalajara.

Tal es el caso de Omar Govea, futbolista mexicano que vivió un caso similar al de Gutiérrez, pues luego de varios torneos en el viejo continente, al final fichó por Rayados para venir a la Liga MX.

“Al menos en mi caso llegar a Monterrey es una presión bonita, pero Chivas por el momento en que viene me parece que el ‘Guti’ llega en buen momento. El Rebaño viene de hacer una buena temporada y el jugador me parece que ya había cumplido un ciclo, me parece que salió campeón. Buscaba volver a México, tener más minutos de juego y tener la visibilidad que no tuvo allá”, comentó el futbolista de “La Pandilla”.

Govea pasó por clubes como América y Mineros de Zacatecas antes de emprender su aventura por Europa en equipos como el Porto B o diversas instituciones del balompié de Bélgica e incluso de Rumania.

El FC Voluntari fue su último club en Europa, y posteriormente regresó a México para jugar con Monterrey a partir de este 2023.

En cuanto a títulos, Govea consiguió sólo un trofeo durante su paso por Europa, y este lo ganó con el Porto B en el 2016.

