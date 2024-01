Su posible fichaje con Chivas tiene ansiosa a toda la afición del Rebaño y eso lo sabe a la perfección Javier Hernández.

Este lunes el delantero realizó una transmisión en vivo a través de su canal de Twitch, misma en la que reconoció que tiene ganas de concretar su regreso a Verde Valle muy a pesar de que aún no tendría un acuerdo con el Guadalajara.

“Decidimos conjuntamente que tengo ganas de regresar a Chivas. Esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes para que se pueda cerrar pero no hay nada seguro, tengo otras ofertas también de otros equipos pero obviamente mi prioridad es regresar al Rebaño, regresar a las Chivas, pero ya sabemos cómo es esto. Mi representante estará en Guadalajara para que ojalá se pueda cerrar lo más pronto posible y que las dos partes estemos muy contentas con el acuerdo y pueda integrarme al equipo lo más pronto posible”.

“En realidad no hay nada cerrado y ya quiero que se cierre. Hay que enviarle la mejor energía a todo esto. Yo tengo muchísimas ganas de que ya se dé… No voy a confirmar, porque no se puede confirmar nada, no puedo confirmar absolutamente nada. No puedo firmar si no tengo absolutamente nada”, comentó el delantero.

Fue desde la semana pasada que Javier Hernández se puso en la órbita de Chivas luego de que el periodista Sergio Dipp, quien es amigo personal del futbolista, asegurara que Javier ya le había dado el sí a regresar al Rebaño.

A la par de “Chicharito”, la directiva del Guadalajara se encuentra trabajando en la negociación de otros elementos como Cade Cowell, jugador del San José Earthquakes de la MLS que vendría a ocupar el puesto de Alexis Vega.

