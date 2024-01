Su primer partido no tuvo el resultado que esperaba, sin embargo, Fernando Gago se fue contento luego de dirigir su primer juego oficial al frente de las Chivas.

El técnico argentino destacó el carácter que tuvo su Rebaño para venir de atrás en el marcador y empatar el juego en el tiempo agregado.

“La verdad que me gustó muchísimo el equipo, en el primer tiempo tuvimos 30 minutos con 10 situaciones, en el segundo tiempo con el gol el equipo siguió, independientemente del resultado, es valorable, seguimos, nosotros vamos a luchar, siempre, hasta el final, hoy tuvimos una muestra de carácter, me voy muy a gusto”, comentó el estratega del cuadro rojiblanco.

Respecto a los tres canteranos que debutó en este partido (Mateo Chávez, Armando González y Gael García), Fernando Gago señaló que Chivas será un equipo que dé oportunidad a los jóvenes, esto con la aclaración de que nadie tiene el lugar seguro en su equipo y nadie puede relajarse.

“Es lindo, los jóvenes van a tener oportunidad, es el comienzo, no se pueden relajar, conmigo no se pueden relajar ni el joven ni el más grande, es lo que voy a fomentar siempre”, sentenció el ex jugador del Real Madrid.

Por último, Fernando destacó el juego de José Juan Macías, quien reapareció como titular luego de casi dos años de estar lesionado. El entrenador del Guadalajara aplaudió el entusiasmo de “JJ” a pesar de que no estuvo del todo fino frente al marco.

“Tiene que jugar, no hay otra solución, hizo una gran pretemporada, no importa si falla un gol, nos va a dar cosas importantes, cualquiera que juegue, la alineación se la ganan en la semana”, finalizó el técnico.

Fue durante el verano de 2022 que José Juan padeció la primera de dos lesiones en el ligamento cruzado de la rodilla, hecho que lo tuvo en recuperación hasta la Liguilla del semestre anterior, misma en donde tuvo minutos como cambio frente a los Pumas.

SV