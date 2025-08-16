Chivas necesita trabajo y victorias, afirma aficionado

Después de únicamente registrar una victoria en Liga MX y quedar eliminado en la Leagues Cup en fase de grupos, el trabajo del estratega de Chivas, Gabriel Milito, ha sido cuestionado. Ante esto, Carlos Paletas, aficionado del Guadalajara, aseguró que al equipo le falta mucho trabajo, ya que hay muchos torneos por delante.

“Pues nos falta trabajo, nos falta mucho, tienen que seguir mostrándose, esto apenas va empezando; entonces, pues hay que esperar a verlo. Este resultado es muy importante para Gabriel Milito”, señaló.

De igual manera, reconoció que, de no ganarle a Juárez, la presión que vivirá el equipo será mayor, después de que han dejado escapar puntos importantes.

“Si no le ganamos a Juárez, pues no es un equipo que traiga con qué ganarle a los demás. Estamos de locales y tenemos que aprovechar esos partidos para sacar la victoria y los tres puntos, porque se nos han ido puntos muy importantes”, concluyó.

Al final, reveló que le agrada el plantel que tiene su equipo, porque hay una gran cantidad de jóvenes, además de enfatizar que se le debe seguir dando la oportunidad a Alan Pulido en el ataque.

“Me agrada, pero pues hay que… hay puro chavo, y eso es importante, tanto para las Chivas como para el fútbol mexicano. Vamos a esperar a ver qué pasa. Hay que darle todavía a Pulido; hay que darle chances todavía, todavía tiene con qué, y pues vamos a esperar”, concluyó.

SV