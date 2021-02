La crisis que atraviesa Chivas por no haber ganado en sus primeros cuatro partidos del Torneo Guard1anes 2021, parece que también ha afectado a los jugadores del equipo. Según información de medios nacionales, los resultados han mermado a los jugadores, quienes incluso han llegado a mostrar sus diferencias.

Según se filtró, los futbolistas José Juan Macías y Antonio ''Pollo'' Briseño tuvieron una pelea, luego de que el defensa de Chivas exigiera a sus compañeros ''poner más huevos y sentir la camiseta'', reclamo que no habría caído muy bien en el delantero, quien habría contestado que ''meter huevos no es barrerte y festejar. Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, eso es tener huevos''.

Además, la molestia en Macías habría llevado a que le recordara al ''Pollo'' sus orígenes como jugador en las fuerzas básicas del Atlas, el acérrimo rival de Chivas. ''Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí y tú no me vas a decir qué es sentir la camiseta''.

