Chivas: Fernando Gago sale en defensa de su Rebaño

Aunque les sacaron el resultado en Mazatlán y su equipo dio una pobre exhibición ante el Necaxa, dentro del seno de Chivas consideran que no hay de qué alarmarse e incluso aplauden la manera en que está jugando el Rebaño.

Caso concreto es el de Fernando Gago, entrenador de Chivas, que salió en defensa de su equipo luego de caer en Aguascalientes, esto además de que también liberó de presión a Ricardo Marín, que no ha podido marcar ningún tanto en los últimos partidos de liga.

“El equipo está funcionando, está jugando bien, y no solamente hace goles el delantero, en mi forma de ver no sólo él los hace. ¿Puede llegar a finalizar? Sí, pero cuando un equipo tiene una línea de tres, el nueve no tiene tanto espacio para generar situaciones, el espacio lo genera el nueve para que lo acomode otra situación, un caso como el de Alvarado en donde llegamos en un remate. Tenemos más alternativas para atacar, no solamente el nueve”, comentó.

En otro orden de ideas, al respecto del partido, Gago habló sobre la manera en que se paró Necaxa y afirmó que es difícil abrir a un equipo que se planta con una consigna tan defensiva como la de los Rayos.

“Con un equipo que está con ocho jugadores por detrás de la línea del balón es muy difícil entrar, entonces los pases se tienen que arriesgar y hemos tenido una situación que es la de Alvarado, que era una situación por dentro, en un pase después de una circulación. Es muy difícil cuando el equipo rival se posiciona con una línea de cinco y estaba defendiendo su resultado. Teníamos que buscar alternativas y poblar esa zona interna de ellos, pero no nos salió el partido”, finalizó.

Esta derrota en casa de Necaxa significó el segundo descalabro del Guadalajara en el torneo, pues hace algunas semanas su primer tropiezo tuvo lugar en la cancha de los Tigres.