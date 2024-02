Ahora que disputarán dos torneos de manera simultánea al mezclar la Liga MX con la Copa de Campeones de la CONCACAF, en Chivas no se casan con la idea de tener un equipo titular y otro alternativo.

Cuando menos así lo aseguró el profesor Fernando Gago, ya que el timonel del Rebaño descartó contar con un “equipo a” y un “equipo b”, esto a pesar de que de último minuto bajó a cuatro de sus jugadores estelares para el viaje a Canadá.

“Lo dije desde el primer día que inicié: no tengo ‘equipo a’ y ‘equipo b’, la verdad es esa y todos están a disposición, algunos jugadores tendrán más minutos y otros menos, pero no pasa por tener un equipo alternativo o uno titular, no me considero un entrenador que busca eso porque también llego a la competencia lógica del día a día. Habrá días en que jugarán unos y luego otros, el campeonato lo iniciarán unos y lo acabarán otros por una cuestión lógica de rendimientos, tiempo y suspensión. Van a pasar muchas cosas en el medio”.

“Sí le di descanso a cuatro jugadores porque venían teniendo mayor cantidad de minutos y creí que era el momento donde tenían que parar, porque necesito tenerlos a todos sanos para luego determinar quién está para jugar en cada partido, y ahora vamos a pensar cuál equipo saldrá mañana de acuerdo al rival y a lo que buscamos hacer nosotros”, explicó Gago.

Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado y Jesús Orozco Chiquete fueron los cuatro jugadores que Chivas decidió dejar fuera de su convocatoria para medirse al Forge FC en Canadá, esto para que dichos futbolistas tengan un descanso mayor antes de que el próximo fin de semana se midan al Juárez FC en la cancha del Estadio AKRON.

Este duelo ante el Forge en la ciudad de Hamilton significará el regreso de Chivas al máximo torneo de la zona a nivel de clubes después de seis años de ausencia, pues la última ocasión en que acudió fue en el 2018, año en donde logró coronarse en el torneo bajo el mando de Matías Almeyda.

