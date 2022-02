Chivas: Fernando Beltrán quiere ser leyenda del Rebaño

Fernando Beltrán no sólo sueña con ser campeón en Chivas, sino que también anhela en convertirse en leyenda del cuadro tapatío.

Ahora que José Juan Macías ha regresado a Chivas después de una fugaz aventura por el futbol de España, el mediocampista reconoció que él también tiene el sueño de emigrar al viejo continente, sin embargo su primer objetivo es convertirse en referente del Guadalajara.

"Ir a Europa es un sueño que yo he tenido desde chiquito, no lo voy a negar, pero la realidad es que ahora en mi cabeza sólo pasa ser campeón y quedar como leyenda de Chivas. Sé que es complicado, se necesitan títulos, pero estoy convencido de que me quiero quedar aquí, ser feliz aquí y hacer feliz a la gente", comentó el mediocampista.

Luego de la salida de Víctor Manuel Vucetich del banquillo tapatío, Fernando Beltrán ha comenzado a recuperar reflectores, pues en este torneo ha visto actividad en los tres duelos que ha disputado el Rebaño.

JL