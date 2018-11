Chivas Femenil es semifinalista

No ha sido su mejor torneo, lejos está el nivel de aquel equipo que resultó campeón hace un año al vencer a Pachuca en el primer torneo femenil profesional en la Liga MX, sin embargo Chivas sigue dando de qué hablar, en esta ocasión por eliminar a las Rayadas del Monterrey y avanzar a la ronda de Semifinales, luego de dejar el marcador empatado 1-1, pero la mejor posición en la tabla general le entregó el boleto a las tapatías.

En el partido de vuelta, mismo que se celebró anoche en el Estadio Akron, el marcador final fue de empate sin goles, luego de que se apreció un enfrentamiento parejo, trabado en medio campo y con pocas opciones de gol de parte de ambos conjuntos, sin embargo fue el Guadalajara quien tuvo las mejores opciones, una en los botines de Norma Palafox y un cabezazo de Priscila padilla que se estrelló en el poste.

Las Rayadas no cantaron mal las rancheras y también tuvieron sus oportunidades, no tantas como Chivas, pero sí pudieron cantar los goles, pero Alicia Cervantes y Diana Evangelista fallaron sus envíos, que sumado a la buena actuación de la arquera Blanca Félix, ayudaron a que el marcador no sufriera modificación y así avanzar a la Semifinal.

Un factor a tomar en cuenta para las visitantes, es que no contaron con la presencia de su figura y goleadora Desiré Monsiváis, pero una expulsión en el partido de ida evitó que estuviera presente ayudando a sus compañeras, algo que a final de cuentas influyó en el resultado. Por parte de Chivas, destacó que la líder en el medio campo, Tania Morales estuviera en la banca gran parte del encuentro, sin embargo ingresó en el complemento para darle tranquilidad a las acciones; a pesar de esto, Luis Fernando Camacho mandó a la cancha a Blanca Félix, Lupita Sánchez, Arlett Tovar, Andrea Sánchez, Priscila Padilla, Yazmín Álvarez, Susan Bejarano, Miriam Castillo, Kristal Soto, Brenda Viramontes y Norma Palafox, para alcanzar el pase a la antesala de la Gran Final de la Liga MX.

Ahora, el rival de las rojiblancas se conocerá hasta este lunes por la noche, cuando se lleven a cabo los dos últimos partidos de los Cuartos de Final, Pachuca ante Pumas y Tigres que recibirá al Atlas.

LS