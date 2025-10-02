Rodrigo Huescas dice adiós al Mundial 2026 por grave lesión

La temporada de Rodrigo Huescas llegó a su fin, pues el lateral derecho mexicano sufrió una lesión grave en su rodilla, esto de acuerdo con el propio Copenhague que lanzó un comunicado para dar a conocer esta terrible noticia.

El cuadro danés sigue sin especificar cuál es la lesión del canterano de Cruz Azul, pero sí dejó en claro que pasará por el quirófano y deberá de cumplir un largo período de recuperación para regresar a las canchas, por lo que ya no jugará los meses restantes.

"El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a una ecografía en Copenhague, que, lamentablemente, confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo se enfrenta ahora a una cirugía y a un largo período de rehabilitación, y estará de baja, como mínimo, lo que resta de temporada", explicó el club.

Aunque todavía no se ha dado a conocer qué lesión afectó a Huescas, algunos reportes señalan que se trata de una rotura de ligamento cruzado, por lo que estaría fuera alrededor de ocho meses, lo que significaría que llegar al Mundial de 2026 luce imposible.

Estos mismos reportes aseguran que el cuadro danés volverá a someter a Huescas a otros estudios el viernes, pues la rodilla afectada estará un poco más desinflama lo que permitirá confirmar si se trata de una rotura de ligamento o alguna otra afectación.

Director técnico del Copenhague lamenta lo sucedido

La lesión del joven mexicano debilitará el costado derecho del equipo danés, pues Huescas ya se había adueñado de esa banda gracias a su gran calidad a la hora de llegar a la línea del fondo.

Jacob Neestrup, técnico del Copenhague, reconoció las grandes cualidades del mexicano y dejó en claro que su ausencia será importante para él.

"Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el F.C. Copenhague y la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estaba a punto de dar el salto a Europa”.

De igual manera, el estratega habló sobre el sueño de Huescas para estar en la Copa del Mundo de 2026, y aseguró que todos en el club estarán a su disposición para apoyarlo en lo que necesite.

"Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Lamentamos profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita una mentalidad fuerte para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento. Es obvio que, como equipo, echaremos de menos sus cualidades en el campo, pero también puedo prometer que todos en el F.C. Copenhague y sus alrededores harán todo lo posible para ayudar a Rodrigo a volver con más fuerza, para que podamos volver a disfrutar de sus cualidades en el campo”.

