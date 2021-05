Chivas Femenil, convencidas de poder conquistar el título

Luego de haber eliminado a las rojinegras del Atlas en las Semifinales de la Liga MX Femenil, Chivas consiguió su pase a la Final del Torneo Guard1anes 2021 y toda la escuadra del Rebaño Sagrado está convencida de que pueden ganar el título contra las líderes Tigres, así lo comentó el estratega del Guadalajara, Edgar Mejía.

''No hemos logrado nada, nos ha servido ser congruentes y vamos a hacer todo lo posible por tener ese campeonato. No porque sea Tigres, pero hemos respetado a todos los rivales durante el torneo y eso nos sirvió para volvernos más sólidas en cada partido. Tenemos que seguir por esa línea hasta la Final y estamos convencidas de que le podemos ganar a Tigres''.

Chivas jugará su segunda Final en la historia de la Liga MX Femenil y buscará su segundo título luego de haber conquistado el trofeo de campeón en el Torneo Apertura 2017.

Pese a que las actuales campeonas y las también líderes Tigres llegan como favoritas para ganar el título, Edgar Mejía comentó que las regiomontanas no son invencibles y Chivas jugará con la misma determinación en busca de ser las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil.

''No sé si sea la clave o no, pero la convicción y la determinación con la que estamos encarando la Liguilla es como se debe jugar. Lo platicaba con el profesor Samayoa (técnico de Atlas Femenil), independientemente de quién estuviera en la Final, un propósito que teníamos los dos era que la Final no fuera regia. Tigres no es un equipo invencible, son un plantel bueno, pero aquí en casa les hicimos tres goles y vamos a echar toda la carne al asador para hacer todo lo posible por tener esa copa''.

Históricamente, Tigres domina los antecedentes contra Chivas en Liga MX Femenil. De las 13 veces que se han enfrentado entre Fase Regular y Liguilla, las felinas registran nueve victorias y dos empates, por sólo dos triunfos de las tapatías.

