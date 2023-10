En un par de semanas todo se ha vuelto caos en Chivas, pues además de los escándalos extra cancha, ahora el profe Pauno podría dejar el equipo para irse a Europa.

Este jueves trascendió que el Almería de España está interesado en el timonel de Chivas y ya se habría entrevistado con él para llevarlo de vuelta a Europa, y aunque el entrenador prefirió no hablar del tema, esto ha bastado para que una gran parte de la afición rojiblanca se sienta traicionada.

Esto también se debe a que hace un par de semanas, cuando Chivas cayó goleado en el Clásico Nacional contra América, el entrenador dijo que no permitiría que nadie se bajara del tren del Rebaño.

“Volveremos a ganar, volveremos a levantarnos como nos levantamos antes. Yo no me rindo y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta, porque a esta afición yo la amo, y cuando venimos aquí (Ciudad de México) y nos apoyan, yo me subo con ellos, y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren”, comentó Pauno luego de la derrota ante las Águilas el pasado 16 de septiembre.

A menos de un mes desde aquella declaración, ahora parece que es cuestión de tiempo para que Pauno deje tirado el proyecto del Rebaño, mismo al que llegó por la confianza del director deportivo Fernando Hierro.

MF