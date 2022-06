Siguen los movimientos en la estructura del Club Deportivo Guadalajara, pues este día Ricardo Peláez presentó a Gerardo Espinoza como el nuevo entrenador del Tapatío.

Espinoza llegó a esta filial de las Chivas después de haberse coronado con la Jaiba Brava en diciembre de 2020, y a pesar de que es un hombre ligado con los rojinegros del Atlas, el timonel se mostró entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera.

"Soy un tipo que tiene varios años ya en el futbol, he trabajado en varias instituciones y si algo me ha caracterizado es que he trabajado de manera muy honesta y muy profesional, y me parece que eso es lo que valora la directiva, que tienen claro que voy a venir y me voy a brindad al 100%, para dar lo mejor de mí por esta institución que me da la oportunidad de desarrollarme y seguir trabajando", comentó.

Gerardo, quien es canterano rojinegro, fue jugador de los Zorros durante tres etapas entre 1999 y 2011, y posteriormente dirigió al primer equipo durante 2018.

