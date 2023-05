A pesar de que Alexis Vega aseguró que él no realizó la publicación en redes sociales y que todo se trató de un montaje, el delantero de Chivas será castigado por la Comisión Disciplinaria ante su presunta burla a Julián Quiñones.

Fue este marte cuando se anunció el castigo en contra del número 10 de las Chivas luego de que presuntamente compartiera una historia de Instagram en donde aparecía un fotomontaje de él paseando a un perro con la cara del atacante del Atlas.

Dicha situación causó opiniones encontradas, pero a final de cuentas significará una multa económica para el habilidoso jugador rojiblanco.

“La Comisión Disciplinaria informa sanción económica para Ernesto Alexis Vega Rojas por la publicación en redes sociales. Se determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”.

“Se advierte al Sr. Ernesto Alexis Vega Rojas, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”, reza el comunicado difundido este día.

A pesar de esto, Alexis también hizo pública una conversación con el futbolista de Atlas, misma en donde el delantero del Rebaño se deslinda de este publicación ante Quiñones y éste acepta la explicación para después felicitar a Vega por el pase a Semifinales del Clausura 2023.

Toda esta polémica se suscitó después de que Chivas eliminara al Atlas en los Cuartos de Final de la Liguilla del futbol mexicano.

