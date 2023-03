En el Guadalajara no están dispuestos a frenar ahora que están viviendo un buen momento en el Clausura 2023 de la Liga MX.

Por lo menos así lo advirtió el profe Pauno, ya que el estratega rojiblanco reconoció que se encuentran contentos, mas no satisfechos con lo hecho hasta ahora en el certamen.

“Contento y no satisfecho. Uno debe de estar contento porque hay obvias muestras de la mejoría, pero uno quiere siempre más. Nadie se cansa de ganar, nadie quiere parar este gran momento, por eso quiero que el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de ganar, de trabajar, de mejorar y estoy seguro que esto nos llevará adelante. No estar satisfecho no quiere decir que uno está amargado, es lo contrario, uno está motivado para ir por más. En este equipo la exigencia es máxima, por lo cual creo que es una buena filosofía para tener”, comentó.

El Rebaño se encuentra ahora mismo en puestos de clasificación directa a la Liguilla, pues sólo se ubica por debajo de Rayados de Monterrey, Toluca y Tigres, sinodales que figuran en el primero, segundo y tercer lugar de la tabla respectivamente.

El plus que tiene el Guadalajara sobre los rivales que se encuentran por encima en la clasificación, es que tanto a Rayados como a la UANL ya logró ganarles y en calidad de visitante.

En contraparte de lo ocurrido con los regios, Toluca ha sido el único equipo que ha derrotado a Chivas en lo que va del semestre.

