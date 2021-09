Dentro de Chivas prefieren hacer oídos sordos sobre las provocaciones de Roger Martínez previo a que se dispute el Clásico Nacional ante América.

Gilberto Sepúlveda, defensor del equipo rojiblanco, fue quien dijo no preocuparse por las palabras del atacante americanista, pues en Chivas están enfocados en hablar dentro de la cancha para sacar un resultado favorable.

“Sí lo escuché, pero no me causa tanto problema ni me mueve mucho. Es respetable lo que piensa, pero la verdad no me ha movido mucho. En lo personal no me gusta que hablen de mi equipo, pero sé en dónde se deben de mostrar las cosas”, compartió el futbolista del Rebaño.

Durante la semana, Roger Martínez no ha tenido problema para declarar que América está por encima de Chivas en cuestión de grandeza, e incluso recordó que el Guadalajara ha dejado de ser un invitado constante a la Liguilla durante los últimos años.

Será este sábado en punto de las 21:00 horas cuando Chivas y América se vean las caras en la cancha del Estadio Azteca, esto en un duelo en donde el Guadalajara tratará de acortar diferencias con las Águilas en cuanto a la posición que ocupa cada equipo en la tabla general.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

OF