Chivas: El día que Ramón Morales jugó con el codo luxado ante Cruz Azul

Los duelos donde se topan Chivas y Cruz Azul suelen ser de buen espectáculo al existir una rivalidad importante, y fue en una batalla entre ellos donde Ramón Morales dejó una imagen histórica.

Era el partido de ida del repechaje del Clausura 2003, el Rebaño perdía 4-1 en el Estadio Azul cuando en los últimos minutos, Morales se luxó el codo derecho después de una mala caída tras disputar el balón con dos rivales.

Para la mala suerte de él y del equipo, ya no había cambios disponibles, por lo que el mediocampista pidió seguir en el encuentro.

El futbolista fue vendado del brazo para tratar de hacer un tipo de férula y así finalizó el partido, imagen que aún vive en la memoria de los aficionados rojiblancos, pues fue considerada una muestra enorme de profesionalismo por parte de Ramón Morales y que ayudó para que tiempo después se convirtiera en ídolo y capitán del Guadalajara.

En entrevista con "La cámara del Dr. García", el ex capitán del Rebaño recordó dicho momento en donde mencionó que el amor a la playera, fue parte importante para que siguiera en aquel partido pese al dolor físico.

"El doctor me quería sacar porque era una parte peligrosa (la lesión en el codo) y no sé, el amor, el compromiso, el deseo, el coraje también que traía de no estar haciendo las cosas bien en el partido, no quería salir y seguí jugando. Lo volvería a hacer con mucho gusto y como pudiera", comentó Morales.

En aquel repechaje, Chivas logró una épica remontada ante Cruz Azul, venciendo en el encuentro de vuelta en el Estadio Jalisco 4-1 para emparejar el global 5-5, pero el Rebaño avanzó a la siguiente fase gracias a la posición en la tabla general.

AJ