La derrota de Chivas ante Cruz Azul generó la opinión de David Faitelson, quien fiel a su estilo hizo una dura crítica al club rojiblanco por no encontrar la solución correcta a la falta de resultados, incluso recriminó la contratación del "Chicharito" Hernández a quien calificó de ser "un fiasco".

"Jugar bien al futbol a veces no alcanza, a Chivas no le alcanza para ganar partido y por ende no le alcanza para el protagonismo que su historia reclama como club", indicó en su programa "Faitelson sin censura".

Incluso dejó en duda la grandeza de Guadalajara en el futbol mexicano porque "si la grandeza de Chivas depende de eso no hay más remedio que admitir que no está para esa grandeza".

Evidentemente la sequía de siete años sin ser campeón de Liga MX también fue un factor que recalcó Faitelon en su opinión.

"Ganar títulos se ha convertido en una misión casi imposible para el Guadalajara en este nuevo esquema del futbol mexicano con muchos extranjeros por equipo y con los mexicanos perdidos, casi no existen", añadió el periodista.

David Faitelson explota contra "Chicharito" Hernández

En ese sentido de la falta de delanteros mexicanos que marquen una diferencia, Faitelson señaló que Javier "Chicharito" Hernández no fue el recurso adecuado para Guadalajara.

"Lo que buscó Chivas para solucionar este problema no le ha funcionado, lo del 'Chicharito' Hernández está muy lejos de ser una solución", expresó.

Faitelson agregó que "con todo respeto ha sido un fiasco, una frustración absoluta para Chivas y sus aficionados".

Hernández se ha perdido distintos encuentros de Liga MX y también fue un factor que cuestiona David.

"Cuando no está lesionado su nivel no es el suficiente para entregar los resultados para los que fue contratado que quede claro, nadie engañó a Chivas, muchos advertíamos el riesgo de contratar a un futbolista, legendario sí, de 35 años con una grave lesión de rodilla", comentó el periodista.

Faitelson reiteró que "'Chicharito' ha vendido más camisa que goles, ha vendido más expectativas que realidades, 'Chicharito' no ha sido la solución".

