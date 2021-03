Cuauhtémoc Blanco, a través de un video, agradeció los festejos que realizó Henry Martín en el Clásico Nacional, donde el América goleó 3-0 a Chivas.

"Esto es para agradecerle a Henry por esos festejos. Me da mucha emoción recordarlos, son momentos muy padres de nosotros como jugadores", dijo el gobernador de Morelos.

IMAGO7

Pero como americanista que fue y es, no dejó de mandar un mensaje al chiverío: "No hay que hablar antes de los Clásicos, porque te callan la boquita. Todo hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad. Me voy contento y feliz porque América ganó 3-0 y esos festejos que me recuerdan muchos goles que metí en el América".

Y habló de cómo nacieron algunas de sus celebraciones: "Estaba de compañero de cuarto con (Germán) Villa y este es el Clásico. El de las banderillas, pues Oswaldo (Sánchez) decía que no le iba a meter gol y siempre he dicho no hables… Fue un festejo que te sale. Era mi compadre Víctor Salas con el que festejé así. También me acordé cuando salté sobre la red, ese me dolió mucho".

"El de la orinada de perrito muchos me criticaron, pero lo veía en los barrios y muchos chavos lo copiaban, en el América lo vi, en las fuerzas básicas. Me criticaron mucho, pero son momentos que te salen, es el orgullo americanista y pase lo que pase, son ocurrencias que salen en tres o cuatro segundos".

OF