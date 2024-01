Javier "Chicharito" Hernández está de regreso en Chivas, llegando con su experiencia en busca de objetivos importantes para el Rebaño, tal y como lo aclaró en la presentación del sábado por la noche en el Estadio Akron.

A mitad de una entrevista para Claro Sports la tarde del lunes, se pudo ver a "Chicharito" abrumado por las preguntas que le estaban realizando. Fue Toño Moreno quien le preguntó sobre cómo evaluaría su carrera en el futbol europeo, y el ahora rojiblanco no pudo ocultar su molestia tras la pregunta.

"No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, a ustedes les encanta eso, califíquenlo, a mí me vale madre, no hay calificación. Por eso no estudié para perseguir una pelota, para no calificaciones, créemelo que no, entonces califíquenlo ustedes, perdón que te interrumpa así, pero califíquenlo ustedes", expresó el atacante.

