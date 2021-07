Sabe que es un número histórico, más allá de que el torneo pasado lo haya portado José Juan Macías, sin embargo el "9" del Rebaño Sagrado lo hizo grande quien hoy es el máximo anotador del Club, Omar Bravo. Es por eso que ahora que Ángel Zaldívar portará dicho dígito en el dorsal, toma el reto y buscará no defraudar a sus seguidores haciendo goles y llevando al equipo a obtener triunfos importantes.

"Es un número histórico y la verdad es que tuve el privilegio de compartir vestidor con Omar Bravo, le aprendí muchas cosas y sabía del significado de ese número, aprendí mucho de él y lo más complicado es la constancia, tengo ocho años aquí y hay gente que debuta y no pasa nada, creo que lo que yo he hecho es mantenerme, estar en constante crecimiento y ahora tengo la oportunidad y responsabilidad de portar el 9", platicó el ariete rojiblanco.

Todo apunta a que el "Chelo" Zaldívar sea el titular este sábado, cuando Chivas debute en el Apertura 2021 ante Atlético San Luis en el Estadio Akron y de inmediato asume la responsabilidad de ser el hombre clave en el ataque rojiblanco, sobre todo ante las ausencias de Alexis Vega y Uriel Antuna, quienes están en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Cada torneo es una oportunidad de trascender, de hacer grandes cosas en lo individual y en lo colectivo, en ese contexto siempre me enfoco en las pretemporadas el poder cumplir con mis objetivos, sé que eso me ha ayudado a mantenerme en Primera División para que se me den las oportunidades", continuó.

