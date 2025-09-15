Sensei rojinegro

Resultado Selección Nacional

Para mi gusto fue un buen juego en de la selección nacional contra Corea del Sur, sobre todo el primer tiempo, el Vasco mando un once diferente y se fueron arriba con un muy buen gol de Raúl Jiménez, los asiáticos no bajaron los brazos y remontaron, con un futbol muy rápido y con un jugador que hace la diferencia como Son Heung. Santiago Jiménez empató el juego con un golazo ya casi para terminar.

Es preferible jugar estos partidos con rivales que, si exigen y no con equipos a modo, que la verdad no deja enseñanzas. Le queda mucho por asimilar a nuestro técnico y queda poco tiempo. Ya debe tener a los que van a hacer sus jugadores para el mundial y dejarse de experimentos.

Resultados Jornada 8 Liga Mx

Necaxa vino de atrás y empato un gol contra los Bravos de Juárez, Pumas visita a Mazatlán y lo golea 4 – 1, Keylor ataja un penal y hasta el "muerto "de J.J. Macias mete gol. En el Clásico "Del Cemento” Cruz Azul derrota 1 – 0 al Pachuca en un partido lleno de polémica y tarjetas rojas. En el duelo de las (Fieras), terminaron como gatitos, Tigres y León empatan a cero goles. Otra vez en tiempo de compensación le empatan al Atlas, el duelo de "Hermanitos” termina empatado a 2 goles.

Toluca derrota 3 – 1 al Puebla y sigue en ascenso. En el clásico "Nacional” Chivas le gana al América 2 – 1, después de una semana de muchos dimes y diretes, el ganador fue el Chiverío. Monterrey fue a Querétaro y se llevó los tres puntos, que lo mantiene en el liderato general, gano 1 – 0. Para cerrar la jornada San Luis y Xolos empataron a 1 gol.

Al cierre de la jornada 8 así va la tabla con los 10 primeros lugares.

1.- Monterrey 21 Puntos, 2.- Cruz Azul 20 Pts., 3.- América 17 Pts., 4.- Toluca 16 Pts., 5.- Tigres 14 Pts., 6.- Tijuana 13 Pts., 7.- Pachuca 13 Pts., 8.- Pumas 12 Pts., 9.- Juárez 12 Pts., 10.- León 11 Pts.

Partido Pendiente Fecha 1º Liga Mx

Miércoles 17 de Septiembre

Chivas vs Tigres 7.05 pm

Jornada 9 Liga Mx

Viernes 19 de Septiembre.

Necaxa vs Puebla 19.00 pm, Cruz Azul vs Bravos 19.00 pm, Mazatlán vs Atlas 9.00 pm, Xolos vs León 9.05 pm.

Sábado 20 de Septiembre

Pachuca vs Querétaro 5.00 pm, Pumas vs Tigres 7.00 pm, Chivas vs Toluca 7.07 pm, Monterrey vs América 9.05 pm.

Domingo 21 de Septiembre

Santos vs San Luis 5.00 pm.

Mundial 2026

Se suman más invitados a esta justa mundialista, la lista crece:

Canadá (anfitrión, CONCACAF)

Estados Unidos (anfitrión, CONCACAF)

México (anfitrión, CONCACAF)

Japón (AFC)

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Argentina (CONMEBOL)

Uzbekistán (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Jordania (AFC)

Australia (AFC)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Por el momento, Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC) son las dos únicas selecciones clasificadas para la repesca del Mundial 2026

Las próximas semanas estaré hablando de los equipos que ya están en el Mundial

Australia

La primera liga que existió fue la National Soccer League (NSL), impulsada por la Federación Australiana, que estuvo en vigor desde 1977 hasta 2004.

Ahora la nueva liga de Futbol en Australia, conocida como A-League Men y comercialmente llamada Isuzu UTE A-League. Australia participa en la zona de la Confederación Asiática de Futbol. La fundación de la liga Australiana fue en el 2004.

Desde su creación en diciembre de 2020, la APL gestiona bajo una marca común la liga masculina —A-League Men—, la liga de futbol femenino —A-League Women— y la liga juvenil —A-League Youth—.

La A-League es la única liga de futbol profesional de Australia, por lo cual no hay ascensos ni descensos. La admisión de nuevos clubes depende de la Federación de Australia: los aspirantes deben presentar una candidatura y cumplir las condiciones de viabilidad previstas por la organización.

En 2006, Australia abandonó la OFC (Confederación de Oceanía) para unirse a la Confederación Asiática. Reynald Temarii, presidente de la Confederación de Futbol de Oceanía en ese entonces, expresó que la ida australiana era necesaria para el crecimiento del futbol continental.

Cuenta con 13 equipos en la liga: Adelaida United, Brisbane Roar, Central Coast Mariners, Macarthur FC, Melbourne City, Melbourne Victory, Newcastle Jets, Perth Glory, Sídney FC, Wellington Phoenix, Sidney Occidental Wanderers, Wester United.

Sus clubes pueden participar en la Liga de Campeones de Asia.

Las participaciones de Australia en los Mundiales

1974 Alemania. Hizo su debut contra Chile empatando a 0 goles y fue eliminada en la fase de grupos.

2006 Alemania. Regreso a la justa enfrentándose a Japón y lo derrota 3 – 1, Califico a octavos y pierde contra Italia.

2010 Sud África. Fueron eliminados en la primera ronda, pero obtienen un triunfo en contra de Serbia por 2 – 1.

2014 Brasil. Termino en la primera ronda sin triunfos.

2018 Rusia. Solo obtuvo un punto en su grupo.

2022 Qatar. Logró clasificar a la fase de octavos de final, superando la primera ronda en un grupo con Francia, Dinamarca y Túnez.

2026 Obtiene su séptima participación en la justa mundialista.

Nueva Zelanda

New Zealand Football Championship), conocido por razones de patrocinio como ISPS Handa Premiership y comúnmente abreviado como NZFC o IHP, fue la máxima categoría de futbol en Nueva Zelanda hasta 2021, año en el que se fundó la nueva Liga Nacional de Nueva Zelanda, su sucesora.

En su competencia regional no existen el ascenso ni el descenso, participan diez equipos: Auckland City, Canterbury United, Eastern Suburbs, Hamilton Wanderers, Hawke's Bay United, Southern United, Tasman United, Team Wellington, Waitakere United y Wellington Phoenix Reserves.

El seleccionado nacional de Nueva Zelanda, mejor conocido como " All Whites”, sobrenombre por el color de su uniforme, también les llaman los Kiwis.

Tienen una rivalidad muy grande con la selección australiana, desde 1966, año de fundación de la OFC, hasta 2006, año en el que Australia pasó a ser parte de la AFC; se disputaron el primer lugar de la Confederación de Futbol de Oceanía.

A lo largo de su historia se ha clasificado a tres Copas Mundiales: a la Copa Mundial de la FIFA, España 1982, Sudáfrica 2010, y México/Estados Unidos/Canadá 2026.

En la edición de España 1982, perdió sus tres juegos. En Sudáfrica 2010 no perdió ningún juego, empatando sus tres partidos.

Es la única selección perteneciente a la OFC, de los 13 miembros, que ha llegado a participar en la Copa Mundial de Futbol y, junto a Tahití, los únicos que se han proclamado campeones continentales. Además de ser el mejor posicionado en el ranking FIFA, ocupando el lugar No 86.

El Balón del Mundial

Hermoso balón con el que se jugara el Mundial del 2026, se llama "Trionda” y es fabricado obvio por la marca Adidas, en su circunferencia lleva los colores de los tres países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México.

Para resaltar a cada país, con Canadá en color rojo está su tradicional hoja de maple, con México en verde una cara de águila y con los Estados Unidos en color azul unas estrellas, la verdad bastante vistoso.

Los 30 Clubes "No Europeos" Más Valiosos del Mundo

(Según Tranfermarkt) en Millones de Euros

Flamengo – Brasil – 221 MDE

Al Hilal – Arabia Saudí – 191 MDE

Palmeiras – Brasil – 184 MDE

Botafogo – Brasil 140 MDE

Al Nassr – Arabia Saudí – 140 MDE

Al Ahli – Arabia Saudí – 138 MDE

River Plate – Argentina – 126 MDE

Al Qadsiah – Arabia Saudí 124 MDE

Corinthians – Brasil – 115 MDE

Al Ittihad – Arabia Saudí – 113 MDE

S.C. Internacional – Brasil – 112 MDE

Esporte Clube Bahía – Brasil – 100 MDE

Atlético MG – Brasil – 99 MDE

Club América – México – 95 MDE

Gremio FBPA – Brasil – 93 MDE

Boca Juniors – Argentina – 91 MDE

Inter Miami – Estados Unidos – 90 MDE

Club de Futbol Cruz Azul – México – 88 MDE

Cruzeiro Esporte Club – Brasil – 87 MDE

Sao Paulo F.C. – Brasil – 86 MDE

Vasco Da Gama – Brasil – 86 MDE

Red Bull Bragantino – Brasil 82 MDE

Racing - Argentina – 81 MDE

Santos F.C. – Brasil – 81 MDE

Al Sadd – Qatar – 77 MDE

Fluminense – Brasil – 73 MDE

Al Duhail – Qatar – 72 MDE

Deportivo Toluca F.C. – México – 70 MDE

Tigres UANL – México – 69 MDE

Club Monterrey – México – 68 MDE

Y que siga rodando el Balón