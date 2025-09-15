Sensei rojinegro

Para mi gusto fue un buen juego en de la selección nacional contra Corea del Sur, sobre todo el primer tiempo, el Vasco mando un once diferente y se fueron arriba con un muy buen gol de Raúl Jiménez, los asiáticos no bajaron los brazos y remontaron, con un futbol muy rápido y con un jugador que hace la diferencia como Son Heung. Santiago Jiménez empató el juego con un golazo ya casi para terminar.Es preferible jugar estos partidos con rivales que, si exigen y no con equipos a modo, que la verdad no deja enseñanzas. Le queda mucho por asimilar a nuestro técnico y queda poco tiempo. Ya debe tener a los que van a hacer sus jugadores para el mundial y dejarse de experimentos.Necaxa vino de atrás y empato un gol contra los Bravos de Juárez, Pumas visita a Mazatlán y lo golea 4 – 1, Keylor ataja un penal y hasta el "muerto "de J.J. Macias mete gol. En el Clásico "Del Cemento” Cruz Azul derrota 1 – 0 al Pachuca en un partido lleno de polémica y tarjetas rojas. En el duelo de las (Fieras), terminaron como gatitos, Tigres y León empatan a cero goles. Otra vez en tiempo de compensación le empatan al Atlas, el duelo de "Hermanitos” termina empatado a 2 goles.Toluca derrota 3 – 1 al Puebla y sigue en ascenso. En el clásico "Nacional” Chivas le gana al América 2 – 1, después de una semana de muchos dimes y diretes, el ganador fue el Chiverío. Monterrey fue a Querétaro y se llevó los tres puntos, que lo mantiene en el liderato general, gano 1 – 0. Para cerrar la jornada San Luis y Xolos empataron a 1 gol.Al cierre de la jornada 8 así va la tabla con los 10 primeros lugares.1.- Monterrey 21 Puntos, 2.- Cruz Azul 20 Pts., 3.- América 17 Pts., 4.- Toluca 16 Pts., 5.- Tigres 14 Pts., 6.- Tijuana 13 Pts., 7.- Pachuca 13 Pts., 8.- Pumas 12 Pts., 9.- Juárez 12 Pts., 10.- León 11 Pts.Miércoles 17 de SeptiembreViernes 19 de Septiembre.Necaxa vs Puebla 19.00 pm, Cruz Azul vs Bravos 19.00 pm, Mazatlán vs Atlas 9.00 pm, Xolos vs León 9.05 pm.Sábado 20 de SeptiembrePachuca vs Querétaro 5.00 pm, Pumas vs Tigres 7.00 pm, Chivas vs Toluca 7.07 pm, Monterrey vs América 9.05 pm.Domingo 21 de SeptiembreSantos vs San Luis 5.00 pm.Se suman más invitados a esta justa mundialista, la lista crece:Por el momento, Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC) son las dos únicas selecciones clasificadas para la repesca del Mundial 2026Las próximas semanas estaré hablando de los equipos que ya están en el MundialLa primera liga que existió fue la National Soccer League (NSL), impulsada por la Federación Australiana, que estuvo en vigor desde 1977 hasta 2004.Ahora la nueva liga de Futbol en Australia, conocida como A-League Men y comercialmente llamada Isuzu UTE A-League. Australia participa en la zona de la Confederación Asiática de Futbol. La fundación de la liga Australiana fue en el 2004.Desde su creación en diciembre de 2020, la APL gestiona bajo una marca común la liga masculina —A-League Men—, la liga de futbol femenino —A-League Women— y la liga juvenil —A-League Youth—.La A-League es la única liga de futbol profesional de Australia, por lo cual no hay ascensos ni descensos. La admisión de nuevos clubes depende de la Federación de Australia: los aspirantes deben presentar una candidatura y cumplir las condiciones de viabilidad previstas por la organización.En 2006, Australia abandonó la OFC (Confederación de Oceanía) para unirse a la Confederación Asiática. Reynald Temarii, presidente de la Confederación de Futbol de Oceanía en ese entonces, expresó que la ida australiana era necesaria para el crecimiento del futbol continental.Cuenta con 13 equipos en la liga: Adelaida United, Brisbane Roar, Central Coast Mariners, Macarthur FC, Melbourne City, Melbourne Victory, Newcastle Jets, Perth Glory, Sídney FC, Wellington Phoenix, Sidney Occidental Wanderers, Wester United.Sus clubes pueden participar en la Liga de Campeones de Asia.New Zealand Football Championship), conocido por razones de patrocinio como ISPS Handa Premiership y comúnmente abreviado como NZFC o IHP, fue la máxima categoría de futbol en Nueva Zelanda hasta 2021, año en el que se fundó la nueva Liga Nacional de Nueva Zelanda, su sucesora.En su competencia regional no existen el ascenso ni el descenso, participan diez equipos: Auckland City, Canterbury United, Eastern Suburbs, Hamilton Wanderers, Hawke's Bay United, Southern United, Tasman United, Team Wellington, Waitakere United y Wellington Phoenix Reserves.El seleccionado nacional de Nueva Zelanda, mejor conocido como " All Whites”, sobrenombre por el color de su uniforme, también les llaman los Kiwis.Tienen una rivalidad muy grande con la selección australiana, desde 1966, año de fundación de la OFC, hasta 2006, año en el que Australia pasó a ser parte de la AFC; se disputaron el primer lugar de la Confederación de Futbol de Oceanía.A lo largo de su historia se ha clasificado a tres Copas Mundiales: a la Copa Mundial de la FIFA, España 1982, Sudáfrica 2010, y México/Estados Unidos/Canadá 2026.En la edición de España 1982, perdió sus tres juegos. En Sudáfrica 2010 no perdió ningún juego, empatando sus tres partidos.Es la única selección perteneciente a la OFC, de los 13 miembros, que ha llegado a participar en la Copa Mundial de Futbol y, junto a Tahití, los únicos que se han proclamado campeones continentales. Además de ser el mejor posicionado en el ranking FIFA, ocupando el lugar No 86.Hermoso balón con el que se jugara el Mundial del 2026, se llama "Trionda” y es fabricado obvio por la marca Adidas, en su circunferencia lleva los colores de los tres países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México.Para resaltar a cada país, con Canadá en color rojo está su tradicional hoja de maple, con México en verde una cara de águila y con los Estados Unidos en color azul unas estrellas, la verdad bastante vistoso.(Según Tranfermarkt) en Millones de EurosY que siga rodando el Balón