Chivas: Ángel Zaldívar quiere ser el ''9'' del Rebaño

Ante la salida de José Juan Macías al futbol de Europa, la posición de centro delantero en Chivas ha quedado vacante y son varios los elementos que compiten por ser los titulares, tanto Oribe Peralta, José de Jesús Godínez, Ronaldo Cisneros, Alexis Vega y Ángel Zaldívar, y es el propio ''Ingeniero del Gol'', quien levanta la mano para asumir la responsabilidad de ser el goleador del Rebaño Sagrado en el Apertura 2021.

''Asumo esa responsabilidad y compromiso de que no sólo yo, sino de los que nos quedamos, de tener el rol de poder hacer los goles en Chivas. Yo me comprometo a aportar lo mejor de mí, pero hay que demostrarlo dentro del campo, ya tengo experiencia y creo que la responsabilidad y compromiso lo tengo con Chivas y quiero volver a ser campeón'', dijo el delantero tapatío.

En el Torneo Guard1anes 2021 no pudo tener toda la actividad que quisiera, y es que Zaldívar solo pudo jugar 12 partidos de temporada regular, ninguno de ellos completo, pero consiguió hacer un gol, en el Clásico Tapatío ante Atlas en la Fecha 16. Sin embargo tiene autocrítica y sabe qué dejó de hacer cosas para poder tener más actividad de la mano del técnico Víctor Manuel Vucetich.

''Estoy en constante autocrítica, cada partido y cada torneo, eso es algo que me mantiene compitiendo, algo que me mantiene en Chivas y es algo que siempre hago, la autocrítica y trato de mejorar siempre, porque si no, no voy a durar mucho en la carrera, por eso lo hago constantemente'', platicó.

