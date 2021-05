Quedaron definidas las semifinales del Torneo Guard1anes 2021 y con eso, se consumó también el fracaso de América y Rayados, que cayeron en los cuartos de final ante Pachuca y Santos, respectivamente. Otros equipos que ya habían firmado su fracaso en el certamen fueron Tigres y Chivas, dos escuadras que no lograron superar el repechaje, al caer frente al Atlas y Pachuca, respectivamente.

Por nombres, calidad, valor de la plantilla y prestigio de sus directores técnicos, se puede considerar fracaso el no llegar mínimo a la final. Los regios, protagonistas en los últimos años y los dos equipos más populares de México, no pudieron y firmaron un tropezón en 2021. Rayados, la plantilla más cara de la Liga MX actualmente (85.10 MDD) y con Javier Aguirre, uno de los directores técnicos mejor pagados, no logró avanzar de los cuartos de final y dejó ir la oportunidad en Monterrey ante Santos Laguna. Su último título fue en el Apertura 2019.

América luchó hasta el final, pero no fue suficiente y consumó el primer fracaso en la era de Santiago Solari. La expectativa con las Águilas era alta con la llegada del estratega argentino, pero todo quedó en una eliminación ante los Tuzos del Pachuca en cuartos de final. Los de Coapa, que no alzan el título desde el Apertura 2018, son la segunda plantilla más valiosa (84.85 MDD). Chivas, el cuarto equipo más valioso (67.59 MDD) en el Guard1anes 2021, sumó otro fracaso en el proyecto de Ricardo Peláez. El equipo, con Víctor Manuel Vucetich en los controles, no logran el título desde el Clausura 2017 y en el actual certamen fueron humillados por el Pachuca en el Repechaje.

Los Tigres son la quinta plantilla más costosa del futbol mexicano (67.23 MDD) y entre su mal desempeño que se vio reflejado en el repechaje ante los Zorros del Atlas, se juntó la salida de Ricardo Ferretti, quien vivió su último torneo con los felinos, después de 11 años.

OF