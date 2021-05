El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, una vez que oficializó el club la continuidad de Víctor Manuel Vucetich al frente del equipo, mandó un mensaje a toda la afición rojiblanca de cara al torneo entrante, adelantando que no habrá cartera abierta, que darán prioridad a la cantera y que Vucetich fue renovado porque es el mejor técnico en productividad de la Liga, en el último año futbolístico.

''El de mayor productividad es Ignacio Ambriz, luego Juan Reynoso y luego en tercer lugar viene Vucetich, esto basado en los últimos dos torneos, con más de 25 partidos en temporada regular. Tenemos que apostar por alguien para poner bases sólidas. Los números de DT's de Chivas después del título han sido (sic), una etapa complicada, Con Matías Almeyda un 32 por ciento de efectividad; la productividad de Vucetich está por encima del 50 por ciento, es la más alta de los últimos técnicos, tiene un 52 por ciento''.

Peláez señaló que apostó por el ''Rey Midas'' porque en el análisis en frío que hizo desde el último título, la constante fue estar cambiando de técnico, sin un proyecto a largo plazo, sin poner bases y ahora él quiere hacer lo contrario.

''Ese es al análisis, lo quiero compartir con los aficionados, entonces para qué cortar un proceso, no vamos a iniciar de cero otra vez. Mucho o poco, ya llevamos un camino recorrido en conocimiento del plantel, entendimiento, filosofía, en procesos internos y más. Sabemos que nos falta mucho del torneo que terminó, pero no solo Víctor y no lo voy a responsabilizar cortando su proceso. Así lo veo y así lo pienso. No queremos seguir dando bandazos, cambios de técnico, creo que llegó el momento y quiero que la gente entienda esta posición (continuidad)''.

Señaló que cuando arribo al redil, se comprometió a tres cosas importantes, una, salir del tema de cociente y poco a poco lo ha ido logrando, ''cuando llegué estábamos en el lugar 15, a dos puntos si mal no recuerdo del Atlas. El próximo torneo lo arrancamos ya en séptimo lugar, así que se acabó el tema de cociente. Esa es la realidad, en un año se mejoró muchísimo''.

En segundo lugar, está que ya no serían de los equipos que pelearían en los últimos lugares, lo cual avanza en eso, porque ''llevamos dos torneos y medio. Se suspendió el torneo y estábamos en quinto. El siguiente séptimos y en este nos quedamos en etapa de reclasificación, pero creo que vamos en ascenso, porque se clasificaba, antes no era así''.

¿Y los campeonatos?

''No han llegado, no es fácil. La única forma de pelear el título es clasificando, así se acerca al éxito. Hemos quedado mal a la gran afición que tenemos y estamos conscientes de ello. Es difícil pedir paciencia, sé que en los equipos grandes no la hay, solamente les digo que estamos trabajando fuerte. Si fuera fácil cualquiera sería campeón, los títulos se construyen y estoy convencido que llegarán''.

Consideró Peláez que han desarrollado buen futbol, que hay cotejos que dejan en evidencia lo que pueden lograr a cosechar en cancha teniendo constancia, siendo perseverantes y sobre todo, manteniendo un mismo nivel.

''Hemos tenido lapsos que nos hacen ilusionarnos, el juego contra rayados, el jugo contra León, el juego contra el América, contra Tigres un buen primer tiempo, se han ganado Clásicos ante Atlas. Hemos tenido buenos momentos. Nos falta mucho, ser constantes, regulares''.

