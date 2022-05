Es la actual bicampeona de goleo del futbol mexicano y una de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil, sin embargo, en algún momento Rafael Márquez le ofreció un sueldo de tres mil pesos mensuales.

Se trata de Alicia Cervantes, actual delantera de Chivas que recordó el día en que decidió salir del Atlas debido a que Márquez no quiso pagarle un sueldo mayor a los tres mil pesos por mes.

Por aquel entonces el "Káiser" fungía como directivo de los Zorros, y cuatro años después "Licha" reveló cómo fueron las negociaciones con él.

"Era en el tiempo que estaba Rafa Márquez ahí en el Atlas, y pues Rafa estaba bien parado. Entonces él me marca y me dice 'queremos que vuelvas, te vamos a aumentar a tres mil pesos'. Yo le dije que qué bueno, ¿pero me está aumentando mil 500 pesos? Yo no te estoy pidiendo mucho, y no quiero el aumento nada más para mí, lo quiero para todas pero no de mil 500".

"Rafa me dijo que no me podían subir más y le dije que muchas gracias. Le dije que no iba a regresar y me dijo '¿ni porque yo te estoy hablando?, mira que en seis meses yo te arreglo tu contrato'. Le dije que muchas gracias y me dijo '¿juegas por dinero?', yo le dije que si él jugaba por dinero y me dijo que no, pero que él tenía una familia", recordó la jugadora en una entrevista con Jesús Angulo, futbolista de Chivas.

Cervantes se fue de Atlas luego del Apertura 2017, y aunque después tuvo un paso por Rayadas de Monterrey, hoy es la máxima referente de Chivas y bicampeona de goleo en la Liga MX Femenil.

