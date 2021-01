Chivas: Alexis Vega pide calma ante falta de victorias

Alexis Vega sabe que la presión aumentará en Chivas conforme avance el torneo y no lleguen las victorias, pero pide calma , ya que sienten al interior que han mejorado futbolísticamente y tienen certeza de los errores cometidos.

"No necesariamente necesito marcar, sé que me trajeron para eso, pero siento que he ayudado más en el funcionamiento del equipo"

Personalmente, Alexis Vega siente no ha quedado en deuda hasta este momento, hay factores que se han dado para que no esté al cien por ciento, como el atraso en la lesión de su tobillo que le impidió hacer una pretemporada completa, ya que se la pasó en rehabilitación y viene de menos a más en lo futbolístico.

"No me siento en deuda, a veces se tienen buenos o malos torneos, el anterior hice dos goles y di algunas asistencias, no necesariamente necesito marcar, sé que me trajeron para eso, pero siento que he ayudado más en el funcionamiento del equipo, bajo a defender, no estoy tan cerca del área, pero eso no quita hay que pensar en goles, uno siempre quiere anotar y si tengo la posibilidad de asistir al compañero eso también es importante para el grupo".

Si Chivas no ha ganado es problema de todos, no nada más del técnico Víctor Manuel Vucetich, ya que él es claro en lo que quiere y cómo lograrlo.

"El equipo está enfocado en seguir creciendo como grupo, el profe (Vucetich) nos brinda herramientas para mejorar cada día, se nota en los interescuadras que nadie tiene su lugar asegurado y que quien esté mejor es el que juega".

Respecto al San Luis, Alexis Vega precisó que será el parteaguas en el campeonato, porque aquí comenzarán las victorias para comenzar a posicionarse en los primeros lugares de la tabla general.

"Sabemos lo que representa San Luis, será un duelo complicado, si bien ellos no han ganado, ahora les tocará estar en casa, por eso tenemos que hacer un gran partido, salir a proponer, venimos trabajando muy bien día a día, el ‘profe’ siempre nos da armas para desarrollar buenos partidos, en este caso para dañar a San Luis y poder volver a casa con el triunfo", aseguró.

