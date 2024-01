Cuando Javier Hernández partió al futbol de Europa Alan Mozo apenas tenía 13 años de edad, y como el adolescente que era el ahora lateral de las Chivas soñó con algún día jugar a la par de “Chicharito”.

Por esta razón es que el defensa del Rebaño vive con una emoción especial lo que parece un inminente fichaje de Hernández con el Guadalajara.

“Estamos hablando de una leyenda del futbol mexicano, fácil está en el top tres o top cinco de los jugadores en toda la historia del futbol mexicano, y la verdad es que puede aportar muchísimo desde su experiencia, su liderazgo y por supuesto sus goles”.

“En algún punto sí me imaginé jugar con él a lo mejor en un mundial o algo así, pero imagínate tenerlo en Chivas, sería algo increíble si es que se hace oficial, nosotros no sabemos absolutamente nada pero claro que es algo que me emociona a mí y a todo el grupo. Estoy seguro que él va a venir con la mejor disposición de sumar y sobre todo para lo que buscamos, que es quedar campeones”, comentó.

Fue en el 2010 cuando “Chicharito” partió a la Premier League de Inglaterra para jugar con el Manchester United, todo esto después de disputar la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, certamen que además fue la primera justa mundialista del ahora anotador histórico de la Selección Mexicana.

Por ahora se espera que Javier pueda llegar a Chivas durante los próximos días, ya que fue el mismo jugador quien reveló que estaría en Guadalajara durante las próximas semanas, esto cuando su representante ya se ha reunido con la directiva rojiblanca para cerrar su fichaje con el equipo y asegurar su regreso a Verde Valle luego de 14 años de su partida.

