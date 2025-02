Guadalajara pretende reforzar la parte baja de su equipo y pese a estar en la parte final del mercado de fichajes, el conjunto Rojiblanco tiene su órbita al zaguero central de Necaxa, Alan Montes.

Fuentes cercanas a EL INFORMADOR han confirmado que la directiva y cuerpo técnico de Chivas, buscan mejorar la zona defensiva del Guadalajara, por lo que Alan Montes es el futbolista que pretenden fichar como último refuerzo del semestre.

Uno de los principales aspectos, por los que la dirigencia Rojiblanca está interesada en el futbolista de 24 años, se debe a que necesitan un elemento más de experiencia en la parte baja, mismo que genere competencia con Miguel Tapias, quien no ha mostrado su mejor nivel en el inicio del torneo.

En la actual campeonato, Alan Montes no ha visto minutos con Necaxa, por lo que al no ser considerado, y ante la necesidad del futbolista por ver minutos, el entorno del defensor no ve con malos ojos la oportunidad de llegar al Guadalajara, por lo que este domingo sea el día clave en el que puedan cerrar al zaguero de 24 años, consiguiendo así su cuarto refuerzo de cinco que buscaba la directiva Rojiblanca.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB