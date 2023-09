"Chino" Huerta lanza fuerte indirecta a Chivas tras su llamado a Selección Mexicana

El canterano de las Chivas, César el "Chino" Huerta, actualmetene es uno de los futbolistas titulares y que viven un mejor momento en el equipo de los Pumas, pues sus destacadas actuaciones en el reciente torneo, lo han llevado a ser convocado a la Selección Mexicana.

Recientemente el centrocampista de los Pumas, ha revelado la clave de su crecimiento en los últimos torneos en el equipo del Pedregal, de igual forma lanzó una inderecta al conjunto tapatío.

En entrevista para W Deportes, el "Chino" Huerta, habló sobre su convocatoria a Selección, y sobre el buen momento que vive con los felinos, durante la plática se le pudo pudo observar entusiasmado por su llamado al Tricolor.

����¡EXCLUSIVA DE WDEPORTES Y DE NADIE MÁS!����



César el 'Chino' Huerta habló en EXCLUSIVA con nuestro reportero @FabrizioDC_ , sobre su tan ansiado regreso soñado a la convocatoria de la Selección Mexicana.



��ENTREVISTA COMPLETA▶https://t.co/jRQu25ASkC#ConectamosTuPasión��️ pic.twitter.com/ubpwPOA7mj — W Deportes (@deportesWRADIO) September 6, 2023

"Estoy muy feliz, es algo que había trabajado mucho y que por fin pude cumplir, y ahora toca disfrutar y seguir trabajando como lo estoy haciendo", respondió Huerta sobre su convocatoria.

No es la primera vez que el mediocampista viste la playera de México, pues años atrás fue considerado para jugar en las juveniles de la Selección Mexicana.

El jugador asegura que el cuerpo técnico ya le ha explicado el modelo de juego que quiere plasmar Lozano, "desde que llegué ya me mandaron el video del plan de juego, cómo quiere jugar, lo que me va a pedir a que me adapte, sabemos que no es lo mismo a lo que yo hago en mi club a lo que me va a pedir el técnico de Selección, entonces tengo que adaptarme y disfrutar", comentó el jugador.

Al ser cuestionado por cuál era la clave del buen momento que está viviendo, César Huerta, calificó la confianza como el punto más importante de todo, lanzando una inderecta a su exequipo, las Chivas, donde no tuvo los minutos suficientes para sobresalir en el primer equipo, "aparte de que maduré mucho, yo creo que la confianza, la confianza que te da el tener minutos, el ritmo de juego, el sentirte importante en un equipo yo creo que eso te hace crecer mucho".

fg